Жители Северска не могут уехать в вечернее время с ЦКПП до Северска

Фото: предоставлено для "КП-Томск"

Жители Северска жалуются на переполненные маршрутные автобусы №442 и №401. По словам горожан, уехать с ЦКПП становится не возможно, если не проявить наглость.

"Каждый будний вечер на ЦКПП начинаются "голодные игры" за место в автобусе, и причем не за сидячее, а за то, чтобы просто в него зайти. Иногда водители с трудом закрывают двери, потому что автобусы просто переполненные. Те кто не влез, должны ждать следующий", - рассказала журналисту "КП-Томск" северчанка.

Девушка отметила, что интервал маршруток на ЦКПП не такой, как по городу. На остановку приезжают только два автобуса, 401 и 442. Она также добавила, что основная претензия северчан заключается в том, что маршруток стало гораздо меньше.

"КП-Томск" обратилась с запросом в диспетчерскую службу, начет количества маршрутных автобусов между Томском и Северском.