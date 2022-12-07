Суд изучит миллиметры: в чем обвиняют экс-мэра Ивана Кляйна

Фото: Валерий Доронин

Ответчиками по делу также выступают бывший начальник департамента дорожной деятельности благоустройства и транспорта Сергей Аушев и проректор по АХУ ТГАСУ Артем Рышков. Иван Кляйн и Артем Рышков свою вину не признали.

Мы решили разобраться в деталях этого уголовного дела.

Адвокаты Кляйна дали нам возможность ознакомиться с обвинительным заключением и прокомментировали свою позицию.

Итак, Ивана Кляйна вновь обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3. ст. 33, ч.2 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, именно он дал указание бывшему начальнику департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации Томска Сергею Аушеву принять работы по ремонту дорожного полотна на ул. Большая Подгорная, которые были выполнены в 2019 году с нарушениями. И тем самым нарушил права рядовых томичей, то есть нас с вами, а кроме того, нанес ущерб бюджету в размере 74 146 616, 40 рублей.

Для человека несведущего логика в этих рассуждениях, безусловно, есть. Но не спешите делать выводы, давайте разберемся в деталях.

В 2019 году департамент дорожной деятельности благоустройства и транспорта провел аукцион на заключение муниципального контракта, предметом которого было выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Томске по ул. Большая Подгорная, Мичурина и Усова. Выиграло его ООО «Братство». Ремонтные работы компания начала с улицы Большой Подгорной.

К техническому надзору по муниципальному контракту был привлечен муниципальный «Центр технического надзора». Его сотрудники контролировали выполнение работ, выдавали подрядчику предписания об устранении различных нарушений. Однако ряд из них, по мнению подрядчика, оказался неустранимыми. В частности, «Центр технического надзора» предписывал чтобы подрядчик уложил слои дорожной одежды при соблюдении норматива продольной ровности 2,6 мм. Эти миллиметры и легли впоследствии в основу уголовного дела. Поэтому поговорим о них отдельно.

Конфликт на ровном месте

Данный норматив предусмотрен Сводом правил СП 78.13330.2012 для строительства реконструкции и капремонта автомобильных дорог. В то время как с «Братством» муниципалитет заключил контракт на выполнение текущего ремонта. Капитальный ремонт и реконструкция затрагивают основания дорожных одежд. Поэтому к ним и применяются повышенные требования по продольной ровности. Текущий же ремонт предусматривает замену верхних слоев дорожного покрытия. Его цель восстановить эксплуатационные характеристики дороги. И здесь для оценки ровности применялись и применяются до сих пор другие нормативы, в частности, ГОСТ Р 50597-2017.

Фото: Валерий Доронин

Этот ГОСТ, согласно письмам Минтранса, рекомендован для использования при ремонте автомобильных дорог с целью восстановление их эксплуатационных характеристик. Такое муниципальное задание подрядчик и получил по муниципальному контракту. Однако Центр технического надзора ссылался на необходимость применения более строгих нормативов. И отказывался подписывать акты выполненных работ.

Чтобы решить этот вопрос, Сергей Аушев привлекает к строительному контролю специалистов ТГАСУ в лице Артема Рышкова, который подписывает исполнительную документацию и акты. При этом он указывает, что продольная ровность соответствует нормативам ГОСТа и не нарушает требований по качеству.

В ходе следствия Аушев дал показания, что эти действия он совершил по указанию градоначальника.

При этом, по выводам следствия, мотивом преступления самого Ивана Кляйна стало стремление выполнить национальный проект.

Адвокаты Марина Вихлянцева (в голубом) Лариса Шейфер ( в розовом). Фото: Валерий Доронин

«В обвинительном заключении указано, что преступный умысел Кляйна выразился в стремлении отразить в отчете ложные сведения о достижении отчетных показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – прокомментировала адвокат Марина Вяхлянцева. Однако, согласно положениям нормативных актов, целью национального проекта является приведение дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние по показателям ровности и наличия дефектов. Показатель ровности определяется по ГОСТУ. Также обвинением не учитывается, что ответственными за исполнение нацпроекта БКАД являются регионы, а не муниципалитеты. Мотивом деятельности Кляйна обвинение указывает желание не допустить сокращение финансирования на последующий период. Однако долевое софинансирование ремонта осуществлялось на основании соглашений, которые подписывают уполномоченные должностные лица от имени региона и муниципалитета. И эти соглашения в принципе не предусматривают такое последствие, как прекращение финансирования в последующем периоде».

Адвокаты обращают внимание на тот факт, что автомобильная дорога по улице Большая Подгорная эксплуатируется до сих пор. «Если по логике обвинения ремонт выполнен некачественно, почему её эксплуатация не запрещена? Почему предписаний о том, чтобы устранить дефекты или провести повторный ремонт ни прокуратура, ни ГИБДД в муниципалитет не направляли? Дорога эксплуатируется, каждый день по ней проезжают тысячи личных автомобилей, курсирует маршрут автобусного транспорта. Более того, за последние годы Большая Подгорная несколько раз обследовалась (в том числе, в 2022 году, через три года после окончания ее ремонта). Но и сегодня ее нормативность на 95% соответствует требованиям ГОСТа. - говорит Марина Вихлянцева. – При этом обвинение настаивает на том, что бюджету принесен ущерб в размере 74 146 616, 40 рублей. А это весь объем средств, перечисленных за проведенный ремонт».

Стоит напомнить также, что до 2019 года Большая Подгорная не ремонтировалась с момента строительства, то есть более 30 лет и находилась в неудовлетворительном состоянии.

Причем здесь Кляйн?

Фото: Валерий Доронин

Этот вопрос возникает сегодня у многих, особенно у тех, кто знает экс-мэра и его мотивацию лично. Для тех, кто не знает - напомним ряд фактов. С приходом Кляйна в администрацию города, а было это в конце 2013 года, еще до начала всех нацпроектов, в Томске в три раза увеличилось финансирование на ремонт дорог - с 87 до 300 миллионов рублей. При этом Кляйн постоянно контролировал подрядчиков сам (ездил по объектам) и настаивал на том, чтобы это делала общественность. Именно он установил гарантию на все отремонтированные дороги сначала в 3, а затем и в 5 лет. До этого подобные пункты просто не включались в муниципальные контракты. Прежние мэры на этом не настаивали. А Кляйн стал требовать от подрядчиков устранять выявившиеся в процессе эксплуатации дефекты за собственный счет. И они были вынуждены согласиться. Более того, некоторые даже полностью перекладывали дорожное полотно. Например, в 2017 году в ходе ремонта выяснилось, что компания «Кузбассдорстрой» уложила на улице Учебной некачественный, чересчур пористый асфальт. И это обошлось подрядчику в копеечку, точнее в 14,5 млн рублей. Мэр потребовал полностью снять уложенное покрытие и заменить его за счет компании, допустившей нарушение.

Эта ситуация наглядно демонстрирует, что Иван Кляйн всегда был требовательным и щепетильным в вопросах качества. А вот в стремлении что-то делать ради достижения цифр до сих пор замечен не был. Наверное, потому что работал ради людей.