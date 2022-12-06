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НовостиОбщество6 декабря 2022 10:53

В Томской области в 2022 году было изъято около 14 тысяч литров незаконного алкоголя

Это гораздо меньше, чем в 2021 году
Ксения Высотина

Фото: Мария ЛЕНЦ

За 2022 год в Томской области изъяли почти 14 тысяч литров незаконного алкоголя. Это гораздо меньше, чем в 2021 году, сообщил в прямом эфире начальника облдепартамента лицензирования и регионального государственного контроля Александра Деева.

"Если в 2021 году в регионе изъяли 303 тысячи литров [нелегального алкоголя], то в этом году мы изъяли 14 тысяч", - рассказал Александр Деев.

Отмечается, что 10 тысяч литров из них изъяли сотрудники полиции.

По словам начальника облдепартамента, несмотря на то, что в этом году изъято гораздо меньше алкоголя, в региона наблюдается рост продаж незаконно спиртного. В трансляции добавили, что главная причина этому - мораторий на проверки бизнеса.