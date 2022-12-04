Владимир Мазур встретился с участниками регионального образовательного проекта TomskHub

Фото: TomskHub

Губернатор Томской области Владимир Мазур в минувшую субботу встретился с участниками регионального образовательного проекта TomskHub, глава региона сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Проект TomskHub знаменитой томской компании Rubius направлен на создание особой среды для IT-стартапов.

«Вместе с опытными единомышленниками они помогают новичкам создать свой бизнес, запустить свои проекты. В студенческой столице России, нашем Томске, так и должно быть: одни учат, другие учатся.

Фото: TomskHub

Обсудили с ребятами, чем еще может помочь власть в развитии высокотехнологичного бизнеса. Ответ «не мешать» меня не устраивает. Я требую от подчинённых помогать активным и креативным», — написал Владимир Мазур.

Среди прежних выпускников проекта TomskHub есть люди, которые уже приобрели известность в России: например, основатель сервиса поиска городских парковочных мест SpotParking Али Оздиев и автор маркетплейса о животных в приютах Muzzlebook Всеволод Рачис.