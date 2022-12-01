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НовостиЗдоровье1 декабря 2022 8:20

В Томской области 1 декабря зафиксировано 55 случаев заражения COVID-19

Вылечить инфекцию удалось 56 пациентам
Ксения Высотина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 декабря в Томской области выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 157 315 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 56 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 155 605 человек.

За последние сутки в стране выявлено 6 785 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 58 пациентов скончалось, 5 865 выздоровели.