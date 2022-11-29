В Томске почти две тысячи жителей являются безработными

Данные актуальны на 1 ноября 2022 года Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске живет 543 596 людей, если верить открытой статистике. Из них почти две тысячи считаются безработными - 1742 человека. Об этом сообщает городская администрация.

Почти девять тысяч жителей Томска, а именно - 8 873 человека обратились в центр занятости, желая найти себе рабочее место. Отмечается, из них 5 320 человек после обращения смогли найти новую работу.

Согласно данным, удалось получить «портрет» жителя Томска, у которого в данный момент нет работы. Это женщина 30-49 лет, с высшим образованием, оставшаяся без работы по собственному желанию.

Центр занятости предлагает 15 705 открытых вакансий по различным специальностям. Большинство из предложенных вариантов - рабочие специальности 59%.

Также можно составить градацию от самых востребованных предложений: в сфере образования – 18,7%; в сфере транспортировки и хранения – 13,2%; в сфере обрабатывающих производств – 12,4%; в сфере здравоохранения – 12,3%; в сфере торговли – 8,4%; в строительной отрасли – 5,6%; в сфере госуправления – 5,5%, в сфере профессиональной научной деятельности – 3,7%.

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