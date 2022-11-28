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НовостиОбщество28 ноября 2022 4:55

"30 тысяч за диагностику компьютера": в Томске появился новый вид мошенничества

В Томске появился новый вид мошенничества
Ксения Высотина
Обманутая пенсионерка планирует написать заявление в полицию.

Обманутая пенсионерка планирует написать заявление в полицию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Томска наткнулись на новый вид мошенничества. Томичка рассказала в соцсетях, как мастер по ремонту компьютера хотел заработать с ее пожилой мамы 30 тысяч рублей.

"Сегодня мама вызвала мастера по ремонту компьютеров, хотел сорвать куш со стариков, заломил за работу 30 тысяч рублей", - говорится в обращении.

Уточняется, что женщине требовалась диагностика компьютера. Однако, когда с нее попросили не маленькую сумму, она сразу же позвонила своим детям, чтобы подтвердить стоимость за услугу.

"Пока мы ехали, этот бессовестный человек быстренько убежал, взяв все-таки 8 тысяч рублей с пенсионеров за 1,5 часа работы", - говорится в сообщении.

Автор обращения обратил внимание томичей на то, что мастер приехал по объявлению, которые раскроены по всему Октябрьскому району.

Обманутая пенсионерка планирует написать заявление в полицию.