Владимир Мазур поблагодарил ректоров и директоров НИИ за лидерство региона в национальном рейтинге

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Глава региона вручил благодарственные письма ректорам университетов и директорам НИИ за совместную работу, в результате которой Томская область вошла в тройку лидеров национального рейтинга научно-технологического развития Министерства науки и высшего образования РФ.

«Мы объединили наш консорциум вокруг глобального проекта «Большой университет Томска», доказали и себе, и стране, что можем эффективно работать в команде. Томская область в рейтинге на почетном третьем месте, впереди только обе столицы. Это высокая оценка труда десятков тысяч томских учёных и предпринимателей, успешно работающих в инновационной сфере, - сказал Владимир Мазур. - Но это не повод почивать на лаврах. Главным результатом нашей работы станет продукция, которая обеспечит нашему государству технологический суверенитет, а региону - новые рабочие места, новые производства и дополнительные доходы в бюджеты всех уровней».

Губернатор рассказал, что стал одним из первых глав регионов, который встретился с избранным президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым. Владимир Мазур подчеркнул, что новый президент РАН дал высокую оценку работе и перспективам томского научно-образовательного комплекса и поддержал развитие проекта «Большой университет Томска».

Заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова рассказала участникам консорциума, что рейтинг был сформирован по 33-м показателям, которые представлены в трех блоках: «Работа органов власти», «Среда для бизнеса» и «Среда для исследований». Руководитель консорциума, ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский озвучивая детали программы развития «Большого университета», отметил, что формирование совместного пакета суверенных технологий университетов и НИИ станет ключевой задачей на ближайшие годы.