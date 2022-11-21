В Томске продают трехкомнатную квартиру за 30 млн рублей

Фото: Авито

В Томске на продажу выставили трехкомнатную квартиру за 30 млн рублей. Жилье расположено возле Буфф-сада.

Продавец рассказывает, что общая площадь квартиры равна 115 квадратных метров, а потолки 3 метра. Также уточняется, что трехкомнатное жилье находится на втором этаже. Ремонт в квартире дизайнерский, помимо этого имеются полы с подогревом. Однако санузел в жилье всего лишь один.

Фото: Авито

Из мебели в квартире присутствует кухонный гарнитур, холодильник, стиральная машина, диваны, шкаф и посудомойка.

Продавец отмечает, что в шаговой доступности есть все необходимое: школы, детские сады, супермаркеты, сквер, Дома Культуры, спортивные комплексы и детские площадки, медицинские учреждения. По периметру дома установлено видеонаблюдение. Однако гаража и огороженного двора нет.

Фото: Авито

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