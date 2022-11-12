В Томской области выявлено 45 новых случаев заражения COVID-19

Один пациент скончался. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 12 ноября 2022 года, в Томской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 505 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 43 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 154 854 человек. Один пациент скончался.

За последние сутки в России выявлено 5 514 заболевших новой коронавирусной инфекцией,1 188 человек госпитализировано за сутки, 5 717 - выздоровело, 62 пациентов скончались.

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