Томский академик Чойнзонов получил почетное звание заслуженного деятеля науки РФ

Званием наградил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Фото: Администрация Томской области

Обладминистрация сообщает о награждении президентом Российской Федерации Владимиром Путином томского академика Евгения Чойнзонова почетным званием заслуженного деятеля науки Российской Федерации.

"Глава государства своим Указом присвоил директору НИИ онкологии Томского Национального исследовательского медицинского центра РАН, академику Евгению Чойнзонову почетное звание заслуженного деятеля науки РФ", - пишет пресс-служба.

Обладминистрация поясняет, что академик Чойнзонов получил почетное звание за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.

Также уточняется, что указанное звание возможно получить по следующим критериям: личные заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники; успешное внедрение и использование научных разработок и их результатов в высокотехнологичном производстве; создание отраслевых научных школ; развитие и осуществлении научно-исследовательской деятельности.

Ранее "КП-Томск" писала, что Томский ученый, директор НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Евгений Чойнзонов удостоен звания "Почетный гражданин Томской области.

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