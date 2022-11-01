В супермаркетах Томска стали продавать казахскую кока-колу почти за 300 рублей

Цена за одну бутылку лимонада Coca-Cola составляет 229 рублей. Фото: Ксения Высотина

В томских супермаркетах начали продавать лимонад Coca-Cola с казахскими этикетками. Цена в магазинах за газировку стала гораздо больше, чем была ранее.

"Несмотря на то, что сейчас много импортозамещения, в магазинах появилась казахская Coca-Cola, но брать ее никто не спешит, потому что ценник заоблачный", - передает корреспондент "КП-Томск" из сетевого супермаркета в городе.

Фото: Ксения Высотина

Действительно, за одну бутылку объемом 2 литра, в магазине просят 229 рублей. Ранее, когда компания Coca-Cola HBC еще не объявляла о том, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в России, одна двухлитровая бутылка обходилась томичам в 100-150 рублей.

Такой большой ценник на лимонад объясняется тем, что товар доставляется в Россию через параллельный импорт. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Отметим, что в самом Казахстане 2 литра лимонада Coca-Cola можно купить за 550 тенге, что в переводе на русский рубль - около 80 рублей.

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