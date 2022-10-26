Пенсионерка из Томска лишилась 2,2 млн рублей из-за инвестиций

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске 68-летняя женщина лишилась 2,2 млн рублей из-за инвестиций. Пенсионерку обманул лжетрейдер, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, гражданка, желая инвестировать накопленные более 1 миллиона рублей, нашла в сети «Интернет» предложение трейдинговой компании о высокоприбыльном вложении денежных средств, и позвонила по указанному на сайте номеру телефона", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что по звонку была проведена регистрация на сайте и открытие брокерского счета. На следующий день томичке позвонил «трейдер» и пояснил, что для пополнения открытого счета женщина должна переводить деньги через мобильный банк по номерам телефонов, которые сотрудник будет регулярно сообщать.

Данное предложение пенсионерка посчитала выгодным и оформила несколько кредитов в различных банках, чтобы использовать деньги для пополнения брокерского счета. В течение месяца женщина регулярно перечисляла деньги мошенникам, общая сумма которых составила более 2,2 миллионов рублей.

Позже томичка рассказала о сделке своему сыну, который сразу понял, что это мошенничество.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.