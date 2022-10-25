Жителей Томска в страхе держит стая собак на Центральном рынке

В Томске местные жители опасаются стаю собак на Центральном рынке. Фото: "Регион-70"

В Томске местные жители опасаются стаю собак на Центральном рынке. Бездомных животных пока что не получилось отловить, сообщили журналисту "КП-Томск" в службе отлова "Верный друг".

Томичка обратилась в редакцию и рассказала о своих опасениях. Женщина утверждает, что стая собак пугает жителей района и особенно детей.

"Собаки там уже давно гуляют и держат весь район в страхе. Я боюсь отпускать дочь одну в школу", - рассказала жительница города.

Томичи также отмечают, что собаки не уходят с района, так как некоторые горожане подкармливают их и стая уже обосновалась возле Центрального рынка.

В службе отлова журналисту рассказали, что заявки на поимку стаи поступают каждый день. Пока что у волонтеров не получилось поймать бездомных животных, так как они часто мигрируют.