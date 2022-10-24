Ученые ТГУ считают слизней и жуков-носорогов полезнее мяса говядины и свинины

Фото: НИ ТГУ.

Беспозвоночные животные могут быть полезнее говядины или свинины, выяснили ученые биологического института ТГУ. Альтернативой мясу с точки зрения наличия животного протеина могут стать жуки-носороги и слизни, сообщает пресс-служба ВУЗа.

"Учёные Биологического института Томского государственного университета исследуют пищевую ценность нескольких видов моллюсков и насекомых. Анализ показал, что нутриентный состав рыжих и серых слизней по многим показателям превосходит мясо сельскохозяйственных животных", - говорится в сообщении.

Специалисты изучают пищевую ценность нескольких видов: бронзовиков, серых и рыжих слизней, жуков-носорогов. Беспозвоночные по многим показателям превосходят сельскохозяйственных животных.

"Мы вырастили серых и рыжих слизней от стадии яйца до взрослых особей, способных производить потомство, и проанализировали их нутриентный состав. Результаты оказались во многом неожиданными. Так, выяснилось, что в биомассе слизней содержится хитин, которого нет в мясе сельскохозяйственных животных. Этот элемент улучшает перистальтику кишечника и работу ЖКТ в целом", - рассказывает в сообщении исполнитель проекта Анастасия Симакова.

Количество белка слизней в биомассе слизней и в мясе домашних животных почти одинаковое, но калорийность у беспозвоночных гораздо ниже. Количество микроэлементов изучаемых особей оказался намного богаче - анализы показали высокое содержание магния, железа, фосфора и цинка. Для нормальной жизнедеятельности организма это наиболее важные микроэлементы.

Выращивание и содержание беспозвоночных экономически выгодно. В качестве корма подойдут любые древесные опилки с небольшим добавлением недорогих ферментов, фруктовые и овощные отходы. Содержатся они могут в подвалах - им не нужно тепло и беспозвоночные могут спокойно существовать при температуре +10.

Продукты из беспозвоночных отличаются экологичностью, потому что субстрат, который используется для корма, не содержит токсичных элементов. Для выращивания сельскохозяйственных животных используются антибиотики и корма выращенные с использованием пестицидов. Вдобавок, беспозвоночные включают в себя чистый животный белок и незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме человека.