В Томской области 25-летняя жительница Асино потеряла более 330 тысяч рублей на новом месте работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 25-летняя жительница Асино потеряла более 330 тысяч рублей на новом месте работы. Девушку обманули лже-работодатели, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В Асиновский отдел полиции поступило заявление о хищении денежных средств от 25-летней местной жительницы", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в середине октября 2022 года девушке позвонили неизвестные мужчины с двух незнакомых номеров и представились сотрудниками коммерческой компании. Неизвестные предложили рассмотреть возможность дистанционной работы в их организации, и потерпевшая согласилась.

Уточняется, что в процессе общения лже-работодатели рассказали потерпевшей о быстром карьерном росте и высоком заработке в их фирме и под различными предлогами убедили девушку оформить кредит в банке, а денежные средства перевести на номера электронных кошельков, которые ей укажут.

Поверив мошенникам, девушка перевела "работодателям" более 330 тысяч рублей, после чего поняла, что стала жертвой аферистов.