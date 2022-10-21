Власти Томска закупят еще 80 квартир для детей-сирот

Квартиры должны соответствовать определенным критериям Фото: Ксения Высотина

Томские власти объявили еще 40 аукционов на закупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба администрации города.

"Для детей-сирот квартиры приобретаются двух видов – общей площадью не менее 25 и не менее 33 квадратных метров. На оба вида жилья подано по 40 аукционов. Начальная цена составляет порядка 2,5 млн и 3,3 млн рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Жилье должно соответствовать определенным требованиям: не ранее 1975 года постройки, монолитные, кирпичные или панельные стены, наличие кухни или кухни-ниши не менее 5 кв. м, укомплектованного санузла, исправной электропроводки и отопительной системы, приборов учета.

Вместе с этим были объявлены торги по приобретению 5 двухкомнатных и трехкомнатных квартир, чтобы расселить жителей из аварийного жилья, а также аукционы для покупки 12 квартир, для людей с хроническими заболеваниями.

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