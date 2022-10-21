Житель Томска рассказал о работе куратора в приюте "Дог Хаус"

Фото: Екатерина Борисова

Владимир из Томска является куратором Рекса в приюте "Дог Хаус". Знакомство с новым другом произошло в период, когда мужчина долго искал себе домашнего питомца. Волонтер пообщался с журналистами "МК в Томске" и рассказал о своем знакомстве с Рексом.

Владимир не хотел больше возвращаться в пустую квартиру и решил обзавестись домашним питомцем. Вариант с кошкой мужчину смущал – слишком уж много от них шерсти. Сфинксы решают проблему с вечной уборкой, но добавляют другую – они очень дружелюбны и привязчивы к человеку. Без человека они могут погибнуть.

"Как на много часов оставить дома собаку или кошку в одиночестве?", - заметил Владимир.

По этой же причине наш герой не заводил и собаку, но все еще желал приютить лабрадора.

В какой-то момент мужчине предложили обратиться в приют "Дог Хаус", чтобы стать куратором одного из подопечных. Там он и познакомился с Рексом.

Два года назад Рекс попал под колеса автомобиля, будучи бездомным. Неравнодушная девушка, на глазах которой произошло происшествие, отвезла пса в клинику, оплатила операцию и последующее лечение. После восстановления спасительница отправила собаку в приют "Дог Хаус". И уже там пути Рекса и Владимира пересеклись.

Сейчас Владимир каждое воскресенье приезжает навестить своего четвероного друга. На встречи выделяется час. Собака все еще боится машин после пережитых событий. Тем не менее, Рекс – контактный пес и любит общаться с Владимиром, но привык к нему не сразу.

"В первый раз он облизал меня примерно на четвертой или пятой встрече" – поделился мужчина.

Владимира восхищает работа волонтеров, ведь в приюте "Дог Хаус" содержатся более 150 собак и каждому нужна забота и любовь.

"Мне очень нравится, как волонтеры отчитываются о полученной финансовой помощи - выкладывают в открытый доступ сколько денег и на что они потратили", - рассказал Владимир.

По его мнению, каждый может начать помогать животным, если перейдет от сиюминутной жалости к реальным действиям.

Волонтеры приюта рассказали, что некоторые добровольцы приезжают к ним много лет, чтобы помочь с уходом за собаками и подарить им внимание. Но лишних рук никогда не бывает много, поэтому они всегда рады новым волонтерам.