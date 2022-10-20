В Томской области более 8 тысяч детей прошли обследование в мобильной бригаде детской больницы

Более 8 тысяч детей Томской области прошли обследование в мобильной бригаде детской больницы. Фото: Олег Укладов

Более 8 тысяч детей Томской области прошли обследование в мобильной бригаде детской больницы. Медики выехали в разные районы региона, сообщает telegram-канал облздрава.

"С начала 2022 года диспансерная бригада медиков в составе хирурга, уролога, травматолога-ортопеда, невролога, детского гинеколога, эндокринолога и врача УЗИ обследовала 8 384 ребенка из районов Томской области", - говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что они работали в Бакчарском, Кривошеинском, Колпашевском, Шегарском, Томском, Кожевниковском, Чаинском, Зырянском, Александровском, Молчановском, Первомайском, Парабельском и Тегульдетском районах. Всего врачи выезжали 21 раз.

Как прокомментировала главврач детской областной больницы Елена Тимошина, сейчас врачи работают в Зырянском районе и осматривают детей до года. 1 и 3 ноября запланировано повторное обследование детей в Томском районе, а 7 ноября они отправятся в Молчановский район.

Добавляется, что медики проводят профилактические осмотры и диспансеризацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а затем дают рекомендации педиатрам по их наблюдению и лечению.