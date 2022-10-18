Владимир Мазур проверил готовность снегоуборочной техники Томска к зиме

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 18 октября, губернатор Томской области Владимир Мазур проверил, как муниципальное предприятие «Томск САХ» подготовило снегоуборочную технику к содержанию дорог и тротуаров областного центра.

За предприятием «Томск САХ» закреплено 215 улиц Томска протяженностью свыше 272 километров. Этой зимой на уборку города выйдут 145 единиц специализированной техники. Как доложил губернатору и. о. мэра Томска Михаил Ратнер, 95% состава уже полностью готовы к работе, 10 единиц проходят подготовку.

По заверениям заместителя мэра Вячеслава Черноуса, «Томск САХ» готов к среднестатистической зиме по уровню и количеству осадков. В то же время вице-мэр вспомнил зиму 2016 года, когда из-за обильных снегопадов дорожным службам приходилось менять график работы техники: вместо 13-ти маршрутов она выходила на семь-восемь основных, а остальные улицы подолгу оставались нечищеными.

«На случай любой погоды нужно иметь запас прочности, дополнительную технику, привлекать к работе предприятия. И помните, в первую очередь нужно приводить в порядок тротуары – делать это ранним утром, до того, как люди выйдут из дома. При этом чистить от снега именно те улицы, по которым больше жителей добираются на работу и учебу. Это классика содержания города», – сказал губернатор Владимир Мазур, который семь лет был главой Тобольска.

Отдельный разговор в «Томск САХ» зашел об использовании песко-соляной смеси: на дороги и тротуары за зиму планируется израсходовать более 30 тысяч тонн. Глава региона поручил готовить предложения по своевременной уборке смеси после таяния снега, чтобы минимизировать количество пыли на улицах.

«Пылеуборочная техника должна быть в таком количестве, чтобы справляться с работой не только на центральных улицах. Знаю города, которые за счет небольших вложений уменьшили запыленность в пять и более раз. Томск должен быть в их числе. Готовьте предложения, уже в мае пыли на улицах быть не должно», – поручил Владимир Мазур.

Губернатор посетил ремонтный цех и склад крупнейшего коммунального предприятия, обсудил с его менеджментом и руководством Томска планы материально-технического и кадрового развития «Томск САХ», а также вопросы увеличения фонда оплаты труда. Об уровне зарплаты и условиях работы глава региона поговорил и с рабочими.

«Есть хорошая поговорка: готовь сани летом. По количеству рабочих и оснащению техникой город к снегу и зиме готов. До ее наступления у нас в Сибири остались считаные дни, и я прошу глав всех муниципалитетов еще раз проверить готовность спецтехники к содержанию населенных пунктов. Ситуация, когда ответственные чиновники с широко открытыми глазами удивляются пришедшей зиме, недопустима», – сказал губернатор Владимир Мазур по итогам рабочей поездки в «Томск САХ».