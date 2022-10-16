Жители Томской области до конца недели смогут поучаствовать в выборе лучшего участкового

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В Томской области местные жители до конца недели смогут поучаствовать в выборе лучшего участкового. Отдать голос за одного их 20 претендентов горожане смогут до полуночи 17 октября, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Уточняется, что по его результатам определится лучший участковый уполномоченный полиции, который представит регион на Всероссийском этапе.

На сайте полиции сказано, что для того чтобы узнать о каждом претенденте на звание "Народный участковый", на официальном сайте ведомства размещена информация об участковых. Там также опубликованы данные о достижениях каждого, сколько преступлений раскрыто и какое количество обращений рассмотрено.