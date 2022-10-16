В Томской области волонтеры "ЛизаАлерт" продолжают поиски 65-летнего пенсионера

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего или вы хотите чем-то помочь, пожалуйста, сообщите об этом на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52. Фото: "ЛизаАлерт"

Волонтерский отряд "ЛизаАлерт" продолжает искать 65-летнего пенсионера из Томской области. Александр Мурзин ушел из дома 8 октября и до сих пор не вернулся.

"Поиск в СНТ Мичуринец в Колпашево продолжается уже больше недели. С 8 октября каждый день добровольцы поисково-спасательного отряда #ЛизаАлерт совместно с сотрудниками полиции и родными Александра Андреевича работают в районе пропажи. На просьбу помочь в поиске откликнулось большое количество местных жителей. Иногда на поиск приходило так много людей, что в нашем оборудовании не хватало даже фонарей", - говорится в telegram-канале волонтеров.

Поисковики рассказали, что сделано уже очень много: ориентировками на пропавшего оклеиваются улицы города, распространяются оповещения в местных чатах и социальных сетях, осматривается каждый закоулок в СНТ, информируются водители автобусов и диспетчеры маршрутов, поисковики ищут камеры наблюдения, просматривают с них видео и отрабатывают каждое свидетельство. Поиски продолжаются уже 9 дней.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего или вы хотите чем-то помочь, пожалуйста, сообщите об этом на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.