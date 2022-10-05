Заболеваемость ОРВИ в Томской области снизилась за неделю на 21%

В Томском районе заболеваемость превышает эпидпорог почти в три раза Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области за прошедшую неделю зарегистрировали 8621 случай заболевания ОРВИ, что по сравнению с неделей ранее ниже на 21%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. 62% всех случаев отмечены в Томске.

Ведомство отмечает, что расслабляться рано — уровень заболеваемости по-прежнему превышает показатели эпидпорога на 18,9%.

Напомним, неделей ранее на территории региона было 10993 случая ОРВИ.

Более чем вдвое превышена заболеваемость в Томском районе (на 188,4%) и Молчановском районе (на 124,8%). Превышение эпидпорога зафиксировано в Шегарском, Каргасокском, Кривошеинском, Бакчарском, Асиновском и Зырянском районах, а также в г. Кедровом.

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ в Томской области полностью закрыта одна школа в Каргасокском районе, а также 15 классов в 5 школах (Каргасокский, Молчановский, Парабельский, Шегарский районы) и 2 группы в двух детсадах Шегарского района.