Мобилизованные жители Томской области не обязаны самостоятельно покупать экипировку

Мобилизованные жители Томска могут направить жалобу в военкомат, если их попросили самостоятельно купить экипировку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованные жители Томска могут направить жалобу в военкомат, если их попросили самостоятельно купить экипировку, сообщил портал "Объясняем РФ".

"Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы. Требование купить мобилизованному что-либо за свой счет незаконно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что если гражданина заставляют купить что-либо из формы или экипировки, он может обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части.

Также на портале напомнили, что мобилизованный по своему желанию может взять с собой: предметы личной гигиены; термобельё; батарейки; фонарик; походную сидушку; подшлемник (спортивную шапку); перчатки тактические; теплоиды (химическую грелку); мультитул (многофункциональный компактный инструмент).