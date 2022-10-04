Жителя Томска ждет колония за кражу алкоголя из сгоревшей «Ленты»

В апелляции мужчине отказали Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Приговор в отношении 21-летнего томича, похитившего алкогольную продукцию из сгоревшего сетевого гипермаркета, вступил в силу. Об этом сообщает прокуратура Томской области.

"Кировский районный суд г. Томска признал ранее судимого 21-летнего жителя областного центра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в декабре 2021 года мужчина пробрался на территорию сгоревшего гипермаркета и забрал с собой несколько бутылок с алкогольной продукцией. Затем, через несколько дней, незадачливый похититель решил повторить свою вылазку, но был замечен охранниками. В спешке мужчина скрылся и оставил рюкзак с 17 бутылками алкоголя и мобильный телефон. За последним он решил вернуться и был задержан на месте полицейскими.

Суд приговорил мужчину к 2 годам в колонии-поселении. Апелляция адвоката, который счел приговор слишком жестоким, была отклонена.