Больше половины учителей в Томской области работают в школе 20 и более лет

Всего в регионе трудятся 8 266 педагогов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области 52% учителей имеют стаж работы в школе 20 и более лет. Об этом в преддверии Дня учителя сообщает Томскстат.

По данным на начало 2021/2022 учебного года, в Томской области было трудоустроено 8 266 педагогов, в том числе в сельской местности — 3 505. Менее четверти учителей имеют опыт работы в школе менее пяти лет, у 28,4% стаж составляет от 5 до 19 лет.

Самый многочисленный профиль — это учитель начальных классов: к нему относится 2 390 педагогов. На втором месте учителя иностранных языков — 982, далее — учителя русского языка и литературы, математики и физкультуры.

Разброс между возрастными группами учителей сравнительно невелик, но наблюдается небольшое смещение в сторону возрастных педагогов: самая многочисленная группа — 50-59 лет, составляет 25,4%, а самая малочисленная — до 30 лет, 17,2%. Кроме того, 87,3% учителей — женщины.