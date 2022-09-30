Ученый из Томска создал протез плечевого сустава для онкобольных

Томский ученый из НИИ онкологии создал эндопротез плечевого сустава. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский ученый из НИИ онкологии создал эндопротез плечевого сустава. Такой протез печатают на 3D-принтере индивидуально для каждого пациента, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Ученые создали имплантат плечевого сустава с модифицированной поверхностью для пациентов с обширным поражением костной структуры после травм или онкозаболеваний», - говорится в сообщении.

Уточняется, что прибор разработал кандидат медицинских наук Илья Анисеня. Он пояснил, что при удалении злокачественной опухоли кости удаляются и близлежащие пораженные ткани, что влияет на подвижность руки. Протез позволяет вернуть подвижность руки.

"Ранее при реконструкции плечевого сустава использовали часть малоберцовой кости, из-за чего появлялась асимметрия тела и пациенты не могли носить привычную одежду. Протез не влияет на внешний вид пациента", - рассказал специалист.

Добавляется, что на готовое изделие наносят покрытие с противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами, и имплантат хорошо приживается. Установка протезов делается по квотам на высокотехнологичную медицинскую помощь.