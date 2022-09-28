В Михайловской роще Томска 1 октября пройдет конкурс дворовых собак

Некоторых участников конкурса можно будет забрать к себе домой Фото: Руслан НОВИКОВ

В Михайловской роще Томска 1 октября с 12:00 до 18:00 пройдет традиционный конкурс дворовых собак "Дворняги-ШОУ", посвященный беспородным собакам.

Конкурс организует благотворительная организация "Зоозащита Томск". Мероприятие проводится в поддержку пункта передержки зоозащиты — на содержание подопечных пункта уйдут пожертвования посетителей праздника и часть организационного сбора с участников.

В конкурсе могут принять участие дворняжки любых возрастов и размеров при условии наличия отметки о прививке в ветеринарном паспорте. Собака не должна принадлежать ни к одной из известных пород. На конкурс зарегистрировались не только хозяйские собаки, но и животные из томских пунктов передержки, которые могут найти на празднике будущих хозяев.

Праздник "Дворняги-ШОУ" впервые состоялся в Томске в 2013 году. В 2020-м и 2021-м из-за ковидных ограничений мероприятие не проводилось.

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