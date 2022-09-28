Для детей-сирот Томска проведут прием по обеспечению жильем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области организует личный прием граждан по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также предоставлению им жилищных сертификатов, сообщает пресс-служба областной администрации.

Вести прием будут начальник департамента Маргарита Шапарева, председатель комитета по труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области Олег Правдин и председатель комитета жилищной политики администрации Томска Ирина Сон.

Начало приема в четверг, 29 сентября, с 16 часов по адресу ул. Тверская, 74, третий этаж. Записаться на прием можно по телефону 8(3822)713-998.