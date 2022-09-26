Почти 50% жителей Томской области предпочитают отдыхать в Турции

Томскстат предоставил данные о туризме среди жителей региона за 2020 и 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области в 2021 году работало 105 турфирм, их услугами воспользовались 45,2 тысяч жителей региона. Всего продали 21,8 тысяч турпакетов, из них 13,8 тысяч турпакетов – по зарубежным странам, об этом сообщает Томскстат.

Отмечается, что в 2021 году в зарубежные туры выехало 30,6 тысяч туристов, что на 20,9% больше, чем в 2020 году.

"Из зарубежных туров на первом месте по популярности остается Турция, где отдыхало 47,8% туристов, на втором месте – Египет (26,5%) и на третьем месте Кипр (6,9%), далее следовали ОАЭ (6,6%) и Доминиканская Республика (4,7%)", - говорится в сообщении.

Среди общего числа туристов в России отмечается рост спроса на внутренний туризм - 14,6 тысяч жителей области предпочли отдохнуть, не выезжая за рубеж. Это в два раза больше, чем в 2020 году.

Высокий спрос по-прежнему на Краснодарский край - 62,3% от общего числа отдыхающих по России и Республика Крым - 12,8%, Калининградская область - 3,4%, Томская область - 3,2% туристов.

Читайте также: С 30 сентября по маршруту Томск-Асино будет ходить дополнительный поезд.