Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Томска лишилась 70 тысяч рублей из-за мошенников. Она думала, что сайт "Госуслуги" взломан, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Уточняется, что в отдел полиции обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств.

"Она рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником сайта "Госуслуги". Он сказал, что аккаунт женщины взломан, и в ближайшее время ей позвонят из Центрального Банка России, поскольку с ее личным кабинетом осуществляются мошеннические действия", - рассказали в полиции.

Позже сотрудники УМВД дополнили, что через несколько минут томичке позвонил "представитель Центробанка РФ" и сообщил, что для сохранности денежных средств и отмены оформления кредитов необходимо назвать коды из смс-сообщений, что потерпевшая и сделала, после чего с ее банковских карт списались денежные средства на сумму более 70 тысяч рублей.