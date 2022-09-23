Томский академик Евгений Чойнзонов вошел в состав президиума РАН

Евгений Чойнзонов. Фото: Российская академия наук

На общем собрании Российской академии наук в Москве 22 сентября новым членом президиума РАН стал директор НИИ онкологии Томского научно-исследовательского центра РАН Евгений Чойнзонов, сообщает пресс-служба областной администрации. В ходе общего собрания РАН академики выбрали вице-президентов, главного ученого секретаря, академиков-секретарей отраслевых отделений и членов президиума.

Евгений Лхамацыренович Чойнзонов родился в 1952 году в Бурятии. Окончил Лечебный факультет Томского медицинского института (ТМИ). Доктор медицинских наук, с 2002 года - директор НИИ онкологии в Томске. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за достижения в области науки и техники, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2020 года.

Двумя днями ранее РАН выбрала нового президента, пост по итогам тайного голосования занял физик Геннадий Красников. Вице-президентом РАН стал химик Валентин Пармон, переизбранный председателем Сибирского отделения.