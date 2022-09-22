В Томске на Пушкина в результате ДТП пострадал мотоциклист

В происшествии участвовал мотоцикл. Фото: Telegram-канал "Томская полиция".

В четверг, 22 сентября, в Томске на улице Пушкина произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения пострадало двое человек, сообщает томская полиция.

"22 сентября 2022 года около 17.00 часов, в городе Томске, на улице Пушкина (в районе 4-ой поликлиники) по предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Polo и мотоцикла Kawasaki, которые двигались в попутном направлении", - говорится в сообщении.

В результате происшествия, для осмотра в медицинское учреждения доставили водителя мотоцикла1988 года рождения.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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