В Томске и области 20 улиц будут обесточены 23 сентября

"Горсети" проведут плановые работы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 23 сентября, в Томске и регионе отключат свет на 20 улицах. Мера необходима в рамках плановых работ.

Так, не будет света по следующим адресам:

23 сентября с 09.00 до 16.30 ул. Вицмана Сергея 34 СТ ""Роща"" уч.113,уч.114,уч.115,уч.137 Озерки ул Кляйна Сергея Озерки ул. Александра Гилева 2-8,14 Озерки ул. Олега Крутикова 1,2,5,6-8,9-11,уч.3,уч.7,уч.13 Озерки ул. Сергея Кляйна 8,14,уч.6,уч.12 Озерки ул. Юрия Селявского 5,10-12,уч.2,уч.8

23 сентября с 09.00 до 17.00 Корнилово ул. Западная 1-29,2,6-8,12-30,33,34-38,уч.10 Корнилово ул. Сосновая 145-147,153-155,159-181,уч.157 Корнилово ул. Уютная 3,4-6,10,14-18,22-28,34,уч.2,уч.12,уч.20 Малая Михайловка СТ ""Надежда"" уч.18 Новомихайловка мкр Зеленая долина пер. 1905 года 7-в,9/1,14-Б пр-кт Ленина 102 ул. Люксембург Розы 20-24,22-а,22а ул. Восточная 4,4а,4б,8-14,11-15 ул. Восточная 6 ул. Маяковского Владимира 7-9,12 ул. Украинская 12-а,14,14-Б,14-а,14-в ул. Челюскинцев 6,11