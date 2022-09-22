Томск впервые присоединится к Всеобщему музыкальному диктанту

Всеобщий музыкальный диктант пройдет 2 октября на площадке Детской школы искусств №3. Фото: Оргкомитет ВМД

В Томске 2 октября пройдет Всеобщий музыкальный диктант, сообщает пресс-служба мэрии города. Для Международной просветительской акции подготовят площадку Детской школы искусств №3 (ул. Иркутский тракт, 194/1). Участие в диктанте бесплатно.

Всеобший музыкальный диктант состоится уже в пятый раз, Томск присоединится к акции впервые.

Участникам диктанта предлагается несколько раз прослушать авторский музыкальный фрагмент и записать произведение нотной записью. К диктанту могут присоединиться любители музыки любого уровня подготовки, в том числе и без музыкального образования — в программе диктанта предусмотрено несколько уровней сложности.

В 2021 году в акции приняли участие 7629 человек на 230 площадках, из них 4210 человек получили оценку "отлично".

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