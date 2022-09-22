Путин поддержал предложение ректора ТПУ сократить срок обучения в магистратуре

Дмитрий Седнев предложил президенту сократить срок обучения в магистратуре по технологическим специальностям. Фото: пресс-служба ТПУ

В Великом Новгороде 21 сентября состоялась встреча президента России Владимира Путина с руководителями Передовых инженерных школ, на которой присутствовал ректор Томского политехнического университета Дмитрий Седнев.

В ходе круглого стола ректор ТПУ внес два предложения по модернизации программ подготовки в магистратуре по технологическим специальностям: дать возможность выпускникам специалитета поступать на бюджет в магистратуру и сократить сроки подготовки магистров с нынешних двух лет.

"Мы понимаем, что это избыточный срок, особенно в нефтянке, мы готовы ребят отдавать в экономику раньше. Компании их забирают на второй год к себе, по сути, они уже возвращаются только на защиту диплома", — приводит объяснение Седнева пресс-служба ТПУ.

Как уточнили в пресс-службе, президент предложение ректора по модернизации инженерного образования поддержал.

В настоящее время в Томском политехническом университете реализуется 34 программы подготовки студентов-магистров.