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Общество21 сентября 2022 11:16

В Томске хотят увеличить компенсацию за посещение частных детских садов до 5 тысяч рублей

Данный вопрос планируется рассмотреть на собрании городской думы в октябре
Ксения Высотина
В Томске в октябре на собрании городской думы хотят обсудить вопрос о поднятии суммы компенсации за посещение частных детских садов до 5 тысяч рублей.

В Томске в октябре на собрании городской думы хотят обсудить вопрос о поднятии суммы компенсации за посещение частных детских садов до 5 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в октябре на собрании городской думы хотят обсудить вопрос о поднятии суммы компенсации за посещение частных детских садов до 5 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник управления социальной политики администрации города Татьяна Запасная.

"Изменения коснутся установления размера денежной выплаты родителям или законным представителям детей, посещающих частные детские сады", - уточнила Запасная.

Отметим, что компенсация увеличится с четырех до пяти тысяч рублей. Данная выплата дается на условиях софинансирования из регионального бюджета. Как отметила начальник управления, на областном уровне вопрос с увеличением компенсации решен.

"В бюджете города искать дополнительные средства на повышение выплат не нужно", - добавила Татьяна Запасная.

Решение о повышении компенсации будет установлено на срок с 1 сентября 2022 года до 1 января 2023 года, но планируется, что его продлят на весь следующий год.