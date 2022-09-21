В Томске хотят увеличить компенсацию за посещение частных детских садов до 5 тысяч рублей

В Томске в октябре на собрании городской думы хотят обсудить вопрос о поднятии суммы компенсации за посещение частных детских садов до 5 тысяч рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томске в октябре на собрании городской думы хотят обсудить вопрос о поднятии суммы компенсации за посещение частных детских садов до 5 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник управления социальной политики администрации города Татьяна Запасная.
"Изменения коснутся установления размера денежной выплаты родителям или законным представителям детей, посещающих частные детские сады", - уточнила Запасная.
Отметим, что компенсация увеличится с четырех до пяти тысяч рублей. Данная выплата дается на условиях софинансирования из регионального бюджета. Как отметила начальник управления, на областном уровне вопрос с увеличением компенсации решен.
"В бюджете города искать дополнительные средства на повышение выплат не нужно", - добавила Татьяна Запасная.
Решение о повышении компенсации будет установлено на срок с 1 сентября 2022 года до 1 января 2023 года, но планируется, что его продлят на весь следующий год.