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Происшествия21 сентября 2022 10:14

Полиция проводит проверку после расстрела собак в Новоколомино Томской области

Мужчина расстрелял собак из охотничьего ружья
Алёна ГОЛЕВА
Мужчина расстрелял собак из охотничьего ружья

Мужчина расстрелял собак из охотничьего ружья

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пресс-служба УМВД России по Томской области дала комментарий по поводу ранения двух собак в селе Новоколомино Томкой области.

"В дежурную часть ОМВД России по Чаинскому району поступило сообщение о причинение телесных повреждений животным в с. Новоколомино. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, назначено проведение экспертиз. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 21 сентября, стало известно о ранении двух служебных собак из охоничьего ружья. Происшествие случилось в дневное время с 9.00 до 11.00.