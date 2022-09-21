В многоквартирных домах Томска проведут капремонт почти за 200 млн рублей

Жилищные условия смогли улучшить 14,7 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-служба областной администрации сообщает о выполнении годового плана по ремонту многоквартирных домов почти на 50%. В то же время, фонд заключил контракты по проведению ремонта в 37 многоквартирных домах на сумму 187 млиллионов рублей.

"В регионе годовой план по ремонту выполнен на 48 процентов. Строительно-монтажные работы, а также подготовка проектно-сметной документации завершены в 173 домах. Так, в 95 домах отремонтированы крыши, фасады, инженерные системы, заменены лифты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 14,7 тысяч человек за счет этого смогли улучшить свои жилищные условия. На данный момент ремонт продолжается в 66 домах. Контроль за ходом работ ведут профильные организации и специалисты фонда.

Региональный оператор уже объявляет аукционы на работы 2023 года.

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