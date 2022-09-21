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Общество21 сентября 2022 3:04

В многоквартирных домах Томска проведут капремонт почти за 200 млн рублей

Жилищные условия смогли улучшить 14,7 тысяч человек
Алёна ГОЛЕВА
Жилищные условия смогли улучшить 14,7 тысяч человек

Жилищные условия смогли улучшить 14,7 тысяч человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-служба областной администрации сообщает о выполнении годового плана по ремонту многоквартирных домов почти на 50%. В то же время, фонд заключил контракты по проведению ремонта в 37 многоквартирных домах на сумму 187 млиллионов рублей.

"В регионе годовой план по ремонту выполнен на 48 процентов. Строительно-монтажные работы, а также подготовка проектно-сметной документации завершены в 173 домах. Так, в 95 домах отремонтированы крыши, фасады, инженерные системы, заменены лифты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 14,7 тысяч человек за счет этого смогли улучшить свои жилищные условия. На данный момент ремонт продолжается в 66 домах. Контроль за ходом работ ведут профильные организации и специалисты фонда.

Региональный оператор уже объявляет аукционы на работы 2023 года.

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