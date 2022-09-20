Городской шахматный клуб откроется в центре Томска к концу года

Шахматный клуб разместится по адресу пр. Ленина, 70. Фото: 2GIS

По адресу проспект Ленина, 70 в Томске к концу 2022 года планируется открыть городской шахматный клуб, сообщает пресс-служба томской мэрии.

Во вторник мэрия провела выездное совещание с представителями областной шахматной федерации, которая ранее обратилась с просьбой помочь в организации клуба. Для обустройства клуба в управление Центра социальных инициатив было передано помещение площадью более 200 квадратных метров. В дальнейшем здесь планируется разместить музей шахмат и оборудование для дистанционных занятий, а также предусмотреть возможность занятий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Точная дата открытия клуба пока не установлена, но предполагается, что он примет первых посетителей уже в этом году.

Напомним, в марте этого года юный томский шахматист Дима Крымский стал победителем чемпионата Сибирского федерального округа, который проходил в Барнауле.