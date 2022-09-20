В Томской области избивший до смерти женщину получил 7 лет лишения свободы

Инцидент с летальным исходом произошел в Новогодние праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает о вынесении приговора в отношении мужчины, который до смерти избил свою сожительницу. Спустя день после побоев женщина скончалась.

Суд установил, что 1 января этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на свою сожительницу из-за того, что она с утра ушла к знакомым отмечать Новый год. Когда женщина вернулась в нетрезвом состоянии, он стал высказывать в ее адрес претензии и несколько раз ударил руками по голове. Как стало известно, вечером состояние здоровья потерпевшей резко ухудшилось, и на следующий день она скончалась в больнице.

Однако мужчина подал апелляционную жалобу, утверждая, что смерть его сожительницы наступила по причинам, не связанным с ее избиением. Прокурор с помощью экспертиз опроверг его доводы.

Подсудимый получил семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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