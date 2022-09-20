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Общество20 сентября 2022 5:54

Томичи делятся необычным восходом солнца в городе

Жители города показывают облака из разных точек Томска
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

Сегодня утром, 20 сентября, томичи начали делиться необычными облаками, которые обратили на себя внимание местных жителей.

Кто-то поделился фотографиями томского неба со стороны улицы Усова.

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

Один из комментаторов отправил кадр с "Жилмассива".

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

Есть облака с Академического городка.

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

В области также были красивые пейзажи. Жители Корнилово прислали фотоотчет.

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

С площади "Южная" томичи также поделились "фотонаходками".

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".