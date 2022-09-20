Томичи делятся необычным восходом солнца в городе

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".
Сегодня утром, 20 сентября, томичи начали делиться необычными облаками, которые обратили на себя внимание местных жителей.
Кто-то поделился фотографиями томского неба со стороны улицы Усова.
Фото: Сообщество "регион-70 Томск".
Один из комментаторов отправил кадр с "Жилмассива".
Фото: Сообщество "регион-70 Томск".
Есть облака с Академического городка.
Фото: Сообщество "регион-70 Томск".
В области также были красивые пейзажи. Жители Корнилово прислали фотоотчет.
Фото: Сообщество "регион-70 Томск".
С площади "Южная" томичи также поделились "фотонаходками".
Фото: Сообщество "регион-70 Томск".