Томичи делятся необычным восходом солнца в городе

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

Сегодня утром, 20 сентября, томичи начали делиться необычными облаками, которые обратили на себя внимание местных жителей.

Кто-то поделился фотографиями томского неба со стороны улицы Усова.

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

Один из комментаторов отправил кадр с "Жилмассива".

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

Есть облака с Академического городка.

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

В области также были красивые пейзажи. Жители Корнилово прислали фотоотчет.

Фото: Сообщество "регион-70 Томск".

С площади "Южная" томичи также поделились "фотонаходками".