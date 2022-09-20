Более 200 тысяч жителей Томской области приняли участие в экологической акции

В общем зачете Томск занял Третье место Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Томской области сообщает о подведении итогов всероссийской акции "Дни защиты от экологической опасности". В акции участвовали 18 муниципалитетов, в мероприятиях приняли участие более 200 тысяч человек.

"В Дни защиты от экологической опасности прошли двухмесячники по благоустройству: ликвидировано более 1 000 несанкционированных свалок, от мусора очищено 50 километров берегов водных объектов, высажено 8 тысяч саженцев. В муниципалитетах организовано более 200 проверок природоохранного законодательства на промышленных предприятиях, в охотугодьях и на водоемах", - говорится в сообщении.

В рамках акции были организованы различные акции. Так, в позиции "Городской округ" Северск занял первое место, второе место - Стрежевой, третье место - Томск.

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