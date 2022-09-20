Томичка аннулировала несуществующий кредит и лишилась 1,2 миллиона рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

Жительница Томска перевела более 1,2 миллиона рублей телефонным мошенникам, сообщает УМВД России по Томской области.

По информации ведомства, лжесотрудники банка рассказали женщине по телефону, что мошенники якобы оформили кредит на ее имя. Затем ей поступил второй звонок, и другой мужчина, также представившийся сотрудником банка, предложил томичке "аннулировать" кредит. Следуя его указаниям, женщина проследовала к банкомату и перевела на 12 различных номеров более 1,2 миллиона рублей. По заверениям лжесотрудника, средства должны были вернуться на счет после процедуры "аннулирования", но этого не произошло.

ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество".

О том, как распознать телефонных мошенников и не стать их жертвой, можно прочесть в нашем материале.