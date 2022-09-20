Северская самбистка Валерия Анисимова победила на чемпионате Европы по самбо. Фото: пресс-служба администрации Томской области

Спортсменка из Северска Томской области Валерия Анисимова стала лучшей в своей категории на чемпионате Европы по самбо, который проходил с 14 по 18 сентября в сербском Нови-Саде. Анисимова — мастер спорта России международного класса, инструктор северской ДЮСШ "Русь", учащаяся томской областной школы олимпийского резерва.

Анисимова в составе женской сборной России победила в весовой категории до 65 кг в спортивном самбо. В финале турнира она болевым приемом сломила сопротивление нидерландской спортменки Сэм Ван Дун.

"Нови Сад для нас счастливый город, пять лет назад Валерия на этой же арене выиграла юниорское первенство мира, а сегодня впервые в истории самбо Томской области поднялась на высшую ступень взрослого чемпионата Европы. Я очень горжусь ей", — приводит слова тренера спортсменки Дениса Вышегородцева томское отделение Всероссийской федерации самбо.

В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 25 стран, соревновавшихся за 51 комплект медалей. По итогам чемпионата Европы россияне завоевали 40 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых наград.