Жители Томска отметили День томича

Жители Томска отмечают День томича Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

10 сентября в Томске проходит День томича. Как жители города отмечают свой праздник — смотрите в репортаже корреспондента «АиФ-Томск».

Празднование началось в 12:00 с «Парада университетов», где приняли участие студенты учебных заведений города. В связи с этим ранее было частично остановлено движение общественного транспорта.

В "Параде университетов" приняли участие студенты вузов и ссузов Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Гостей праздника ждали выставки, спортивные площадки, а также концертная программа.

Гостей праздника ждал праздничный концерт Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Многие жители смотрели и слушали музыкальные номера стоя с краю или на газонах — подобраться ближе к сцене жителям не удалось. Зону перед сценой заполнили студенты, для которых там была организована площадка.

Основную площадь около сцены заняли студенты Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В основном жители приходили на праздник в обед, после 14:00. Большинство просто гуляли рядом и мало интересовались концертом. На улице можно было встретить живую статую и аниматора в ярком костюме.

Гуляющих удивляли и радовали аниматоры Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Для томичей была открыта большая ярмарка, на которой мастера продавали свои изделия, а уличные художники рисовали шаржи и портреты. Также в день томича на площади у СФТИ разместился гастрономический фестиваль "Вкусное местное".

На гастрономическом фестивале томичам приготовили угощение Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

«День томича» наполнен мероприятиями до самого вечера. Ранее «КП-Томск» публиковала афишу всех событий городского праздника.