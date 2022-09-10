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Общество10 сентября 2022 11:14

Жители Томска отметили День томича

Традиционный городской праздник отмечается впервые после снятия ковидных ограничений
Софья Сибрикова
Жители Томска отмечают День томича

Жители Томска отмечают День томича

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

10 сентября в Томске проходит День томича. Как жители города отмечают свой праздник — смотрите в репортаже корреспондента «АиФ-Томск».

Празднование началось в 12:00 с «Парада университетов», где приняли участие студенты учебных заведений города. В связи с этим ранее было частично остановлено движение общественного транспорта.

В "Параде университетов" приняли участие студенты вузов и ссузов

В "Параде университетов" приняли участие студенты вузов и ссузов

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Гостей праздника ждали выставки, спортивные площадки, а также концертная программа.

Гостей праздника ждал праздничный концерт

Гостей праздника ждал праздничный концерт

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Многие жители смотрели и слушали музыкальные номера стоя с краю или на газонах — подобраться ближе к сцене жителям не удалось. Зону перед сценой заполнили студенты, для которых там была организована площадка.

Основную площадь около сцены заняли студенты

Основную площадь около сцены заняли студенты

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В основном жители приходили на праздник в обед, после 14:00. Большинство просто гуляли рядом и мало интересовались концертом. На улице можно было встретить живую статую и аниматора в ярком костюме.

Гуляющих удивляли и радовали аниматоры

Гуляющих удивляли и радовали аниматоры

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Для томичей была открыта большая ярмарка, на которой мастера продавали свои изделия, а уличные художники рисовали шаржи и портреты. Также в день томича на площади у СФТИ разместился гастрономический фестиваль "Вкусное местное".

На гастрономическом фестивале томичам приготовили угощение

На гастрономическом фестивале томичам приготовили угощение

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

«День томича» наполнен мероприятиями до самого вечера. Ранее «КП-Томск» публиковала афишу всех событий городского праздника.