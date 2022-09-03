Врио губернатора Томской области обратил внимание важность борьбы с террористическими угрозами

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Врио губернатора Томской области Владимир Мазур обратил внимание важность борьбы с террористическими угрозами. В пресс-службе администрации региона напомнили, что 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

«18 лет назад трагедия в Северной Осетии унесла 333 жизни – детей, учителей, спасателей. Все мы должны помнить уроки Беслана, несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, - отметил врио губернатора Владимир Мазур, возглавляющий Антитеррористическую комиссию Томской области.

Он также пояснил, что терроризм не знает границ, у террористов нет национальности и религии, нет ничего святого. Поэтому каждому из нас нужно быть крайне бдительным и всеми силами противостоять этой угрозе.

Добавим, что День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в России 3 сентября. Он установлен федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года и приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслане.