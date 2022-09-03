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Общество3 сентября 2022 4:00

На проспекте Комсомольский в Томске 2 сентября трамвай съехал с рельс

В результате происшествия одна женщина-пассажир доставлена в больницу для осмотра
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске 2 сентября на пр. Комсомольский трамвай съехал с рельс. В результате происшествия одна женщина-пассажир доставлена в больницу для осмотра, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"2 сентября 2022 года около 16 часов 35 минут на проспекте Комсомольском, 64«Б»/1, произошел сход трамвая с рельс. В результате происшествия женщина-пассажир трамвая 1988 года рождения для осмотра доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В УМВД рассказали, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.