В Томской области 3 сентября пройдет «Диктант Победы»

У жителей региона проверят знания о Великой Отечественной войне Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томской области 3 сентября пройдет международная патриотическая акция «Диктант Победы». Для томичей, желающих проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, откроют 96 площадок на территории региона. Выбрать удобную площадку для написания диктанта можно на сайте диктантпобеды.рф.

Напомним, акция «Диктант Победы» впервые состоялась в 2019 году, когда в ней приняли участие 100 тысяч человек. В 2021 году количество желающих написать диктант достигло полутора миллионов. Акция проходит не только в России, но и в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Томске акция начнется в 18:00 по местному времени.