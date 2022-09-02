Томскавтодор заключил семь контрактов на ремонт дорог региона в 2023 году Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Томскавтодор заключил семь контрактов на ремонт дорожного покрытия в Томской области, включая ЗАТО Северск, сообщает пресс-служба областной администрации.

Общая протяженность дорог, на ремонт которых уже заключены контракты, составляет 71,9 км. Компания «Автобелстрой» отремонтирует участки дорог Первомайское - Орехово с 12-го по 20-й км и Больше-Дорохово - Тегульдет с 101-го по 113-й км. «Дорожные технологии и материалы» примутся за ремонт 2,2 км дороги Томск-Аэропорт, «ЭЛСИТИ» — 2,4-километрового отрезка трассы Томск - Аникино - Ярское от Томска.

Ремонтом участков трасс Томск - Каргала - Колпашево (64,4 - 77,4 км) и Могильный Мыс - Парабель - Каргасок (65,7 - 81,9 км) займутся «Автодорстрой» и «СКС-СП» соответственно. «Областное ДРСУ» осуществит капитальный ремонт участка автодороги Первомайское - Белый Яр (10 - 28,5 км).

Итоги конкурса на ремонт еще 18,4 км дорог Первомайское — Березовка (28 - 42,7 км) и Кривошеино - Жуково (0 - 3,7 км) объявят в сентябре.

В Северске ремонт дорог по нацпроекту уже пять лет проводит ООО «Томскдорстрой». Власти города заключили с компанией контракты на следующий год на ремонт участка Южного проезда от перекрестка автодороги на кладбище до перекрестка с улицы Сосновой, на улицах Пионерской, Солнечной (от Коммунистического проспекта до Южного проезда), а также улицы 40 лет Октября от ул. Свердлова до ул. Строителей.